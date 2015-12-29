中港个股：中石油出售昆仑燃气作价敲定为148.27亿元人民币

全球金市：金价在特朗普就职前持稳，周线有望录得涨幅
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
路透香港12月29日 - 中国最大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司 宣布，公司向旗下昆仑能源 出售昆仑燃气全部股权的作价敲定为148.27亿元人民币。
中石油上月宣布出售管道及天然气储量资产，包括以最多190亿元出售中亚天然气管道50%股权及分布于6间分公司的天然气剩余储量，以及向昆仑能源出售昆仑燃气全部股权。
昆仑能源在另一份声明中称，收购价已考虑对由昆仑燃气向中石油进行宣派的10亿元特别红利的调整，公司将以现金方式支付收购，并由人民币或等值的外币（包括美元和港元）支付。
根据评估师以截至9月底基准，对昆仑燃气进行的估值约为158.27亿元。
昆仑能源表示，将以自有现金及可利用的其他资金来源，包括但不限于债务融资、股权融资等方式筹集。
昆仑燃气主要从事城市燃气和液化石油气（LPG）销售业务，业务遍布全国20多个省市自治区、100多个地级城市。截至今年9月底止九个月，昆仑燃气的净利为8.22亿元，2014年全年为7.23亿元。
昆仑能源主要从事销售天然气、液化天然气（LNG）加工、LNG接收站业务及输送天然气，其业务遍及中国、哈萨克斯坦共和国、阿曼苏丹国、秘鲁、泰王国及阿塞拜疆等。公司表示，收购事项可有效解决公司与中石油之间由于历史原因存的同业竞争。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。