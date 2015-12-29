更正-《全球汇市》加元在11年低点附近承压，因油价重拾跌势

(更正：内文第二段译文有误，应为“由于对供应过剩的担忧重燃，油价隔夜大跌超过3%，逆转了此前的短暂反弹”，而非“上日大跌超过3%之后的反弹走势相当短暂，因对供应过剩的担忧重燃”)
* 加元兑美元在11年低点附近挣扎
* 美元兑日圆略微跌向120，冒险意愿降温
路透东京12月29日 - 加元兑美元周二在11年低点附近挣扎，因原油价格恢复跌势，令商品货币承压。
布兰特 和美国原油价格 周二盘初仍承压；由于对供应过剩的担忧重燃，油价隔夜大跌超过3%，逆转了此前的短暂反弹。
加元兑美元 基本持平，报1.3891加元，此前在海外市场跌0.7%，小步跌向本月稍早所及的11年低点1.4003加元。
澳元兑美元 亦持稳，报0.7259美元，此前触及五日低位0.7246。
美元兑欧元和避险日圆的走势不那么好，油价下跌抑制投资者风险偏好使后者获益。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月升息后，美元兑日圆已经丧失部分动能。美元/日圆 下跌0.1%至120.26，进一步靠近上周创下的两个月低点120.05。
“如果中国股市持续下跌，并导致全球股市走弱，那么美元兑日圆恐怕会跌破120.00日圆，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示。
上海股市 周一跌幅创下一个月来最大。
欧元兑美元 小升0.1%至1.0988美元。由于市场人士在年底前结清仓位，交投因而淡静，使得欧元过去三日在1.0944-1.1000的窄幅区间波动。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0980 1.0965 0.14 -9.23 1.2097
美元/日圆 120.33 120.38 -0.04 0.73 119.68
欧元/日圆 132.12 132.00 0.09 -9.02 144.78
美元/瑞郎 0.9875 0.9876 -0.01 -0.66 0.9941
英镑/美元 1.4896 1.4876 0.13 -4.35 1.5573
美元/加元 1.3883 1.3904 -0.15 19.50 1.1618
澳元/美元 0.7258 0.7246 0.17 -11.14 0.8168
新西兰元/美元 0.6859 0.6843 0.23 -12.03 0.7797
澳元/日圆 87.340 87.230 0.13 -10.63 97.750
新西兰元/日圆 82.530 82.380 0.18 -11.73 93.310
英镑/日圆 179.24 179.08 0.09 -3.55 186.38
澳元/新西兰元 1.0579 1.0575 0.04 1.05 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 李爽/王兴亚/戴素萍 审校 张明钧/杜明霞/王丽鑫)