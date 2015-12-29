长江期货：中国期指空方逢低离场意愿强

全球金市：金价在特朗普就职前持稳，周线有望录得涨幅
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
以下内容节选自12月29日的《期货日报》：
周一股指期货大幅下跌，IF、IH、IC主力合约分别下跌3.72%、3.71%、3.45%。跌幅差异不大，市场呈现大小盘普跌格局。IF、IH、IC持仓量分别增加74手、419手、292手。虽然股指期货市场出现增仓下跌格局，但短期跌幅过大，并不宜过度杀跌。
数据显示，前20名席位在IF1512合约上共持买单21048手、卖单21260手。主力净空持仓量较前一交易日减少393手至212手。主力净空持仓量下降主要由于空方主力减持力度更大。在IF1601上前20空方合计减持卖单292手，超过前20多方合计减持买单146手。其中，华泰期货与光大期货席位分别减持卖单160手、102手，幅度较大。主力空方减仓更积极，表明市场短期内杀跌意愿并不强，反而是空方头寸选择逢低离场。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。