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亚洲 | 2015年 12月 29日 星期二 09:20 BJT

长江期货：中国期指空方逢低离场意愿强

以下内容节选自12月29日的《期货日报》：

周一股指期货大幅下跌，IF、IH、IC主力合约分别下跌3.72%、3.71%、3.45%。跌幅差异不大，市场呈现大小盘普跌格局。IF、IH、IC持仓量分别增加74手、419手、292手。虽然股指期货市场出现增仓下跌格局，但短期跌幅过大，并不宜过度杀跌。

　　数据显示，前20名席位在IF1512合约上共持买单21048手、卖单21260手。主力净空持仓量较前一交易日减少393手至212手。主力净空持仓量下降主要由于空方主力减持力度更大。在IF1601上前20空方合计减持卖单292手，超过前20多方合计减持买单146手。其中，华泰期货与光大期货席位分别减持卖单160手、102手，幅度较大。主力空方减仓更积极，表明市场短期内杀跌意愿并不强，反而是空方头寸选择逢低离场。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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