长江期货：中国期指空方逢低离场意愿强

数据显示，前20名席位在IF1512合约上共持买单21048手、卖单21260手。主力净空持仓量较前一交易日减少393手至212手。主力净空持仓量下降主要由于空方主力减持力度更大。在IF1601上前20空方合计减持卖单292手，超过前20多方合计减持买单146手。其中，华泰期货与光大期货席位分别减持卖单160手、102手，幅度较大。主力空方减仓更积极，表明市场短期内杀跌意愿并不强，反而是空方头寸选择逢低离场。(完)