《香港报摘》--其他报纸重要消息12月29日

* 明报：

--沽空机构Glaucus昨日再发表报告表示，重申瑞年国际 的价值是＂零＂。瑞年昨日复牌后最多跌19%，其主席兼行政总裁王福才昨日以每股平均价约0.834港元，增持公司500万股股份。

* 苹果日报：

--市场消息指，新华旅游正考虑卖盘，新买家正是早年已购入康泰旅行社的内地海航集团。

* 星岛日报：

--历时四年兴建的机场中场客运廊昨日举行启用仪式。机管局指现时会逐步增加客运廊的使用量，20家餐饮及零售亦会相继开业，在明年3月全面启用后，可处理1,000万人次客运量。

* 文汇报：

--今年10月上市的恒投证券 发＂盈喜＂，预期今年纯利将按年大幅增长逾1.5倍。（完）