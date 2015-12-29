《香港报摘》--其他报纸重要消息12月29日

全球金市：金价在特朗普就职前持稳，周线有望录得涨幅
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
* 明报：
--沽空机构Glaucus昨日再发表报告表示，重申瑞年国际 的价值是＂零＂。瑞年昨日复牌后最多跌19%，其主席兼行政总裁王福才昨日以每股平均价约0.834港元，增持公司500万股股份。
* 苹果日报：
--市场消息指，新华旅游正考虑卖盘，新买家正是早年已购入康泰旅行社的内地海航集团。
* 星岛日报：
--历时四年兴建的机场中场客运廊昨日举行启用仪式。机管局指现时会逐步增加客运廊的使用量，20家餐饮及零售亦会相继开业，在明年3月全面启用后，可处理1,000万人次客运量。
* 文汇报：
--今年10月上市的恒投证券 发＂盈喜＂，预期今年纯利将按年大幅增长逾1.5倍。（完）
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路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。