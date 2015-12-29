港报社评：圣诞市道启示，变阵拓本地消费--经济日报12月29日

圣诞期间访港内地团大减，主打本地客的商场收入却逆市升。在强港元与旅业承受力见顶下，难望内地客大量回流，惟商界要转攻本地客，在成本与服务质量上，须下苦功调整适应。

圣诞节期间的本港旅游零售表现数据尚待公布，有指期间访港内地团较去年同期大减两至三成，令主攻内地客的药房等店舖生意大减。惟另一边厢，则有主打本地客的商场却指，圣诞期间收入逆市上升，个中落差，凸显本港零售业，必须求变觅出路。此因从客观大环境而言，本港正受强美元推升港元所累，令旅客来港旅游购物变得昂贵，邻近旅业对手如南韩、日本等更大打贬值牌，力吸内地客转往当地消费。由于美国已进入加息周期，美元滙价势续呈强，港元亦将无可避免地持续偏强，访港旅费、物价将显得鹤立鸡群，对本港旅游零售业的负面冲击，短期难消。

况且，过去因内地客蜂拥访港，本港各社会环节承受力饱和，港府终要将自由行＂一签多行＂改作＂一周一行＂，为社会纾压。此反映过去十多年靠内地客连年高增长，不断吹大的旅游零售业泡沫，已见顶回调，若再寄望内地豪客大量涌港，显不现实。

惟本港业界不应过分悲观，因圣诞期间本地消费传来喜讯，显示业界只要愿意转型，重投过去受忽略的本地市场，生意仍有可为。但要由主打内地豪客，转型力攻本地客，业界至少要在两方面调整适应。

其一，成本结构调整。过往内地客＂迫爆＂本港，令舖租、薪金等经营成本大幅飈升，但随着内地客热潮冷却，除商舖业主很可能要减租留住租户，又或改以短期租约租出外，雇主对控制人力资源成本，亦恐较过去更严格。惟业界在调控成本后，若能在价格上亦作相应调整，如有金舖便取消向客户征收买金饰的佣金，或有助吸引对价格敏感的本地客光顾。

其二，提升产品服务质素。本港零售业虽吹冷风，惟港人外游却热爆，皆因不少港人亦感本港物价昂贵、质素更每况愈下，一些消费力仍强的中产索性外游购物吃喝。本港业界与其坐等挥金如土的内地豪客回头，不如多花心思提升服务与产品质素，让本地客亦感物有所值，力挽本地消费力。

业界须明白，内地客盈门而至的泡沫年代已一去难返，要在激烈竞争中生存，就要积极转型应变，下决心重新聚焦本地客市场，只有转身够快的，才有望成为转型期中的赢家。（完）

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