期货日报：需求不旺郑棉将在底部徘徊较长时间

以下内容节选自12月29日的《期货日报》：

目前，虽然新产籽棉收购与皮棉加工已进入收尾阶段，新棉上市对棉价的压制作用减弱，但国内棉花期现货价格仍呈底部盘整态势，今年国内棉市产不足需似乎对棉价利好作用有限。

从长期来看，需求依然是决定国内棉价趋势的核心因素。招商期货上海世纪大道营业部总经理杨志江认为，如果后市需求爆发式增加，那么国内棉价上涨空间可期。如果后市国内需求继续萎靡不振，那么国内棉价难有乐观表现，市场棉价围绕国储棉抛售价波动的概率较大。(完)

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