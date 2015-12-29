期货日报：需求不旺郑棉将在底部徘徊较长时间

全球金市：金价在特朗普就职前持稳，周线有望录得涨幅
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
以下内容节选自12月29日的《期货日报》：
目前，虽然新产籽棉收购与皮棉加工已进入收尾阶段，新棉上市对棉价的压制作用减弱，但国内棉花期现货价格仍呈底部盘整态势，今年国内棉市产不足需似乎对棉价利好作用有限。
从长期来看，需求依然是决定国内棉价趋势的核心因素。招商期货上海世纪大道营业部总经理杨志江认为，如果后市需求爆发式增加，那么国内棉价上涨空间可期。如果后市国内需求继续萎靡不振，那么国内棉价难有乐观表现，市场棉价围绕国储棉抛售价波动的概率较大。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。