国信期货：上海螺纹钢期货基差修复行情接近尾声

螺纹钢期货从1650元/吨附近快速拉升至1750元/吨一线，此后开始盘整。总体来看，当前钢铁产量和需求量双双减少，现货钢材价格在连续反弹后，上涨动力减弱，价格以稳为主。螺纹钢期货从前期持续大幅贴水修复至目前升水格局，继续上行空间有限，短期将维持振荡偏强态势。

在期货连续拉升后，目前螺纹钢期货近月已经升水近40元/吨，铁矿石期货近月升水超过10元/吨。现货市场的涨势已经放缓，预计后期近月合约涨幅有限。在国内经济增速放缓的背景下，市场对来年5月的行情并不十分乐观。且在钢铁需求开始负增长的情况下，钢铁产量的减少也将成为趋势，铁矿石的需求将进一步萎缩。螺纹钢1605合约继续大涨的动力不足，短期有望维持振荡偏强的状态。(完)