国信期货：上海螺纹钢期货基差修复行情接近尾声

全球金市：金价在特朗普就职前持稳，周线有望录得涨幅
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
以下内容节选自12月29日的《期货日报》：
螺纹钢期货从1650元/吨附近快速拉升至1750元/吨一线，此后开始盘整。总体来看，当前钢铁产量和需求量双双减少，现货钢材价格在连续反弹后，上涨动力减弱，价格以稳为主。螺纹钢期货从前期持续大幅贴水修复至目前升水格局，继续上行空间有限，短期将维持振荡偏强态势。
在期货连续拉升后，目前螺纹钢期货近月已经升水近40元/吨，铁矿石期货近月升水超过10元/吨。现货市场的涨势已经放缓，预计后期近月合约涨幅有限。在国内经济增速放缓的背景下，市场对来年5月的行情并不十分乐观。且在钢铁需求开始负增长的情况下，钢铁产量的减少也将成为趋势，铁矿石的需求将进一步萎缩。螺纹钢1605合约继续大涨的动力不足，短期有望维持振荡偏强的状态。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。