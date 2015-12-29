长江期货：沪铝放量长阴，或结束阶段回升走势

以下内容节选自12月29日的《期货日报》：

近期，随着减产和收储等消息的持续发酵，沪铝暂时摆脱阴霾，强势反弹。但实际减产效果和收储能否兑现还有待观察，而需求转暖才能让铝市真正走出寒冬。目前，市场反弹受挫，建议投资者短期保持谨慎，长线维持空头思维。

减产、收储等因素促成铝价反弹，短期内铝价走势强劲。而当短期消息炒作热潮散去，铝价长期走强还要供需两端齐发力。2016年需关注减产落实情况和经济走势，建议对沪铝反弹保持谨慎，在远期合约上采取偏空思维。(完)

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