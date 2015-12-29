瑞达期货：沪锌冲高回落，期价短期面临整理

以下内容节选自12月29日的《期货日报》：

沪锌1602合约持续反弹，但在60日均线处遭遇明显压制。目前中期均线仍对期货价格构成压制，但短期均线如5日均线和10日均线已经向上交叉，且对期货价格产生支撑。在中短期均线相对矛盾交织的状态下，期货价格短期面临整理。

强弱指标RSI有向下拐头迹象，但最近又创出阶段新高，这说明反弹动能仍存。预计后期沪锌1602合约有望延续反弹行情。

操作上，短线于12700—12850元/吨一带买多，以12600元/吨为止损位，目标13300元/吨。(完)

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