港报社评：日韩关系缓和美国最开心--星岛日报12月29日

日本与南韩就第二次世界大战慰安妇问题的谈判达成一致意见，最乐见其成的应该是美国。美国一直希望其在亚洲的两个最强大军事盟友减少芥蒂，有利合作推动其＂亚太再平衡＂战略。 亚太区在可见将来都是全球经济增长的最大引擎，加上中国日渐强大，威胁由美国主导的国际游戏规则，导致这个地区重新成为美国的战略重点。美国在区内的三个军事盟友中，日本和菲律宾因为历史和领土原因，倾向联美制华；南韩则与中国没有领土纠纷，外交上在中美之间搞平衡。 至于日韩关系，作为日本二战侵略受害国，南韩甚为不满安倍晋三出任日本首相后加剧的历史纠结，外交上亲华拒日，首相朴槿惠去年不顾美国反对，亲自出席中国纪念抗日战争胜利阅兵，成为美国试图＂围堵＂中国的重大缺口，更为美国不愿见。

日本早在1993年就承认，于二战期间，在中韩等地区设立＂慰安所＂，强征占领地的妇女去做军妓；时任内阁官房长官河野洋平对此表示道歉和反省。安倍晋三上台后却试图推翻＂河野谈话＂，日韩关系跌到低点，比起九十年代两国携手夺得共同主办2002年世界盃足球赛，有天壤之别。 日韩贸易最近几年持续萎缩，今年头三季，日韩之间的贸易额所占南韩外贸总额的比例，跌到半世纪以来最低。与此同时，中韩外交和经贸关系突飞猛进，中国已经成为南韩最大的贸易伙伴，南韩则是中国第三大贸易伙伴。而且中韩自由贸易协定在本月20日正式生效，在未来20年逐步把九成商品降至零关税，占双方贸易总额八成半。本来中日韩领导人在2002年建立了三方自贸区的构想，现在日本斯人独憔悴，竞争力将进一步削弱。 今次两国外长就慰安妇问题达成共识，是美国对两国施压的成果，日本外相岸田文雄更期待由美国担任国际见证人，同时也是日本面对当前经济困局不得不低头的表现，比＂河野谈话＂更进一步，就慰安妇问题承认责任，并且由首相亲自作出官方道歉和表示反省。

日韩今次共识，不会一下子扭转中日韩的亲疏格局，但至少让日韩关系得到缓和。安倍在历史问题上立场有所软化，不止对南韩，同时避免在参拜靖国神社等问题上进一步刺激中国。 不过，今次日本承认责任，没有说清楚是道义责任还是法律责任，日本同意向由南韩成立的慰安妇受害人援助基金拨款10亿日圆（约6,430万港元），并不算多，难言南韩民间愿否接受这个疑是＂勾销＂恩怨的代价。 此外，安倍过去就二战历史问题的＂不情不愿＂让步表现，亦令人怀疑他的诚意，就算日韩不再在国际舞台上就慰安妇问题互相谴责，但是双方仍然在独岛问题上有领土争议，而两国人民在慰安妇之外的历史心结，恐仍不易化解。（完）

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