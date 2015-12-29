金鹏期货：大连菜粕期货弱势中等待反弹机会

以下内容节选自12月29日的《期货日报》：

受南美大豆产区天气干旱影响，国内菜粕在上周一跟随豆类强劲上涨，一度刷新反弹以来新高。但南美降雨预期又使得菜粕上涨昙花一现，连续5根日K阴线将菜粕期价打回原形。展望后市，南美不确定的天气因素限制粕类跌幅，需求淡季又使得菜粕上行乏力，菜粕期货后市振荡的可能性较大。

菜粕自身供需面依旧偏空，但南美天气的不确定性使得美豆反弹一触即发。因此，菜粕将在弱势中等待反弹机会，后市一味看空菜粕不可取，投资者可观望或适量逢高做空。(完)

详情请点选链接：here