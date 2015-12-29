金鹏期货：大连菜粕期货弱势中等待反弹机会

全球金市：金价在特朗普就职前持稳，周线有望录得涨幅
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
以下内容节选自12月29日的《期货日报》：
受南美大豆产区天气干旱影响，国内菜粕在上周一跟随豆类强劲上涨，一度刷新反弹以来新高。但南美降雨预期又使得菜粕上涨昙花一现，连续5根日K阴线将菜粕期价打回原形。展望后市，南美不确定的天气因素限制粕类跌幅，需求淡季又使得菜粕上行乏力，菜粕期货后市振荡的可能性较大。
菜粕自身供需面依旧偏空，但南美天气的不确定性使得美豆反弹一触即发。因此，菜粕将在弱势中等待反弹机会，后市一味看空菜粕不可取，投资者可观望或适量逢高做空。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。