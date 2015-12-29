港报社评：日本对慰安妇历史罪责不能一笔勾销--文汇报12月29日

中国外交部发言人昨日就韩日两国就慰安妇问题达成协议再次重申中国原则立场，强调日本应正视和反省侵略历史。日本以官方名义向韩国慰安妇道歉，由政府出资赔偿受害者，这绝不意味着日本在慰安妇问题的历史罪责从此可以一笔勾销，日本离对战争罪行＂彻底反省＂的距离还很遥远。应当看到，韩日就慰安妇问题达成协议，主要是双方迫于美国压力，着眼于巩固美日韩安保合作，为美国＂重返亚太＂服务。二战期间，日军强征成千上万的韩国和中国等亚洲国家慰安妇，这是日本军国主义犯下的反人类罪行，日本政府必须拿出负责任的态度解决，向各国真诚道歉，合理赔偿，才能获得受害国和世界的宽恕，否则难以走出历史的阴影。

韩国作为慰安妇的主要受害国之一，长期以来要求日本赔偿、道歉，但日本始终不愿意承认战争罪行，坚持慰安妇问题已经解决。此次双方终于能够达成协议，日本首相安倍晋三以＂日本国首相＂名义，向韩国慰安妇表示＂道歉＂和＂反省＂。此外，日本政府将出资10亿日元（约7,000万港元），与韩国政府共同成立基金，向韩国幸存的慰安妇提供援助。相应地，韩国政府承诺今后将不再提慰安妇问题，避免互相指责。日本对于首尔日本大使馆前设置的慰安妇少女雕塑，则希望＂得到恰当转移＂；有关慰安妇相关资料申报联合国教科文组织(UNESCO)世界记忆遗产一事，韩方也作出让步，表态不会申报。简言之，日本向韩国慰安妇道歉，由政府出钱赔偿受害者，韩国也要投桃报李，永不再就慰安妇问题向日本追究。

日本在二战期间强迫数十万亚洲妇女为日本士兵充当性奴，被强征的妇女来自朝鲜半岛、中国和东南亚各国，慰安妇制度是人类历史上最惨无人道、最可耻的一页。日本政府在二战结束后70年才向韩国慰安妇道歉，如今尚在人世的韩国慰安妇已所剩无几，日本的道歉是否真心诚意对战争罪行作出由衷反省？除韩国以外，日本政府为何不向其他国家的慰安妇都作出道歉和赔偿呢？值得注意的是，日本一再强调此次赔偿之后，韩国保证不再旧事重提，日本外相岸田文雄还表明，日本政府的出资＂是日韩合作的项目，并不是赔偿＂。

历史不容忘却，战争罪行不可推卸。战后70年来，德国历届政府不避讳历史罪行，一再向曾遭受纳粹侵略和残害的各国人民谢罪。德国现任总理默克尔表示：＂我们对纳粹犯下的罪行，对第二次世界大战，尤其对种族大屠杀受害人承担一份永久责任。＂德国二战后向受害国及民众支付的赔偿额达到640亿欧元。两相对比，日本仅向韩国慰安妇问题道歉，更不承认作出赔偿，还想堵住韩国的嘴，不让其再提慰安妇问题。可见，日本政府的道歉和赔偿有多少诚意和承担，公道自在人心。

慰安妇问题是韩日之间最大的分歧之一，此次安倍政府一改强硬态度，愿意妥协道歉，是现实政治的需要，特别是来自美国的压力。美国近年高调推进＂重返亚太＂战略，韩日都是美国的盟友，但双方在历史问题上的纷争干扰了美国的战略部署，导致美国向韩日政府施压，这是此次韩日政府就慰安妇问题达成协议的背景。岸田文雄就声称，日韩达成共识＂为推进日美韩安保合作奠定了基础＂。日本政府向韩国慰安妇道歉，并非＂幡然醒悟＂的自发忏悔之举，而是顺从美国要求，最终目的在于加强美日韩军事同盟。

悔罪才能和解，和解必须悔罪。日本对待慰安妇的罪行避重就轻、避实就虚，更企图将历史罪行轻描淡写，日本与亚洲及世界各国只会更加疏远。日本要得到亚洲各国及世界的宽恕，最终达至和解，必须诚心诚意正视历史，向各国慰安妇作出真诚的道歉和赔偿，采取对历史负责的行为，才能有和平光明的未来。（完）

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