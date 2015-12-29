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亚洲 | 2015年 12月 29日 星期二 10:54 BJT

中国保险：1-11月原保费收入逾2.2万亿元，同比增19.67%--保监会

路透北京12月29日 - 中国保监会公布数据显示，今年1-11月，保险业实现原保费收入22,369.65亿元人民币，同比增长19.67%。

保监会网站发布的报告显示，其中，产险业务原保险保费收入7,148.65亿元，同比增长10.80%；寿险业务原保险保费收入12,437.64亿元，同比增20.99%。

资金运用上，11月末资金运用余额108,537.8亿元，较年初增长16.31%。1-11月保险资金投资于股票和证券投资基金占比14.07%，较1-10月上升0.05个百分点；银行存款和债券占比为58.12%，较1-10月上升0.31个百分点。

此外，11月末，保险业总资产120,794.25亿元，较年初增长18.90%。其中，产险公司总资产18,031.37亿元，较年初增长28.23%；寿险公司总资产96,169.48亿元，较年初增16.59%。（完）

参看详情，请点选保监会网站：here (发稿 马蓉；审校 宿泱韫/张喜良)

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