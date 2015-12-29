中国保险：1-11月原保费收入逾2.2万亿元，同比增19.67%--保监会

资金运用上，11月末资金运用余额108,537.8亿元，较年初增长16.31%。1-11月保险资金投资于股票和证券投资基金占比14.07%，较1-10月上升0.05个百分点；银行存款和债券占比为58.12%，较1-10月上升0.31个百分点。