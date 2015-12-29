中国保险：1-11月原保费收入逾2.2万亿元，同比增19.67%--保监会

全球金市：金价在特朗普就职前持稳，周线有望录得涨幅
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
路透北京12月29日 - 中国保监会公布数据显示，今年1-11月，保险业实现原保费收入22,369.65亿元人民币，同比增长19.67%。
保监会网站发布的报告显示，其中，产险业务原保险保费收入7,148.65亿元，同比增长10.80%；寿险业务原保险保费收入12,437.64亿元，同比增20.99%。
资金运用上，11月末资金运用余额108,537.8亿元，较年初增长16.31%。1-11月保险资金投资于股票和证券投资基金占比14.07%，较1-10月上升0.05个百分点；银行存款和债券占比为58.12%，较1-10月上升0.31个百分点。
此外，11月末，保险业总资产120,794.25亿元，较年初增长18.90%。其中，产险公司总资产18,031.37亿元，较年初增长28.23%；寿险公司总资产96,169.48亿元，较年初增16.59%。（完）
参看详情，请点选保监会网站：here (发稿 马蓉；审校 宿泱韫/张喜良)
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。