《香港重要政经日程》--12月29日-1月6日

全球金市：金价在特朗普就职前持稳，周线有望录得涨幅
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
================== 今日重要政经消息=================
12月29日（周二）
-- 承达集团 首日挂牌。
-- 东阳光药 首日挂牌。
-- 大众金融 公布中期业绩。
-- 黄河实业 公布中期业绩。
--11:00 阿里影业 股东特别大会。
--14:00 金鹰商贸 股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
12月30日（周三）
-- 弘业期货 首日挂牌。
-- 新特能源 首日挂牌。
-- 金斯瑞生物科技 首日挂牌。
12月31日（周四）
-- 港股半日市。
-- 天然乳品 公布末期业绩。
1月1日（周五）
-- 元旦日假期。
1月4日（周一）
-- 保发集团 首日挂牌。
-- 公布11月份零售销售数字。
--10:00 金卫医疗 在中国举行股东特别大会。
*--12:00 罗兵咸永道举行IPO市场回顾与展望发布会。
* 1月6日（周三）
-- 公布12月份香港PMI。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。