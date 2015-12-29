中国汇市：人民币早盘由跌转升，客盘恐慌购汇遭遇央行强势维稳

* 人民币早盘小升，盘初则刷新四年半低点
* 中间价大跌逾百点亦刷新四年半新低
* 央行强势维稳，压制恐慌情绪
* 客盘购汇需求旺盛且预期一致，贬值压力难消
* 央行料仍允许人民币有序贬值
路透北京12月29日 - 人民币兑美元即期 周二早盘小升，中间价低开百余点创四年半新低。交易员称，今早中间价表现激起客盘恐慌购汇，盘初汇价一度下探四年半新低，而央行维稳后汇价由跌转升，成交续放量；由于客盘购汇需求仍旺盛，且预期一致，央行料仍允许人民币有序贬值。
交易员并表示，年底临近央行仍允许人民币贬值，也可能是缓解明年下行压力做的提前释放；离岸CNH 早盘续跌，与在岸走向不同拉大两地价差至800点子以上，这或加大对套利资金的诱惑。
“早上开盘都恐慌了，有offer（卖出）就点，还好有央妈压住，但现在大家预期太一致了，央妈又没有很好的分化预期，看样子（美元）还得涨。”一中资行交易员称。
中国国家外汇管理局周一晚间紧急澄清，将于明年起正式上线的个人外汇业务监测系统，不涉及个人用汇政策调整，不影响个人用汇，与国内资本市场波动无关。 昨日中国B股大跌，市场猜测跟此有关，恐慌情绪亦导致人民币午后大跌，创下四年半新低。
北京时间11:50，人民币兑美元 即期报6.4859元，上日收报6.488元。今日人民币兑美元中间价 报6.4864元，上日中间价为6.475元。人民币兑美元即期成交额 为105.79亿美元，上日半日为85亿美元。
全球汇市方面，日圆兑美元周二获得支撑走高，因市场风险偏好走疲有利于避险货币日圆，而加元兑美元在11年低点附近挣扎，因原油价格恢复跌势。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7896元, 上日尾盘为6.7885元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5691/6.5693元, 上一交易日尾盘报6.5616元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4857。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。(完)
(发稿 张金栋; 审校 曾祥进)