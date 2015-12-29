中国汇市：人民币早盘由跌转升，客盘恐慌购汇遭遇央行强势维稳

* 人民币早盘小升，盘初则刷新四年半低点

* 中间价大跌逾百点亦刷新四年半新低

* 央行强势维稳，压制恐慌情绪

* 客盘购汇需求旺盛且预期一致，贬值压力难消

* 央行料仍允许人民币有序贬值

路透北京12月29日 - 人民币兑美元即期 周二早盘小升，中间价低开百余点创四年半新低。交易员称，今早中间价表现激起客盘恐慌购汇，盘初汇价一度下探四年半新低，而央行维稳后汇价由跌转升，成交续放量；由于客盘购汇需求仍旺盛，且预期一致，央行料仍允许人民币有序贬值。

交易员并表示，年底临近央行仍允许人民币贬值，也可能是缓解明年下行压力做的提前释放；离岸CNH 早盘续跌，与在岸走向不同拉大两地价差至800点子以上，这或加大对套利资金的诱惑。

“早上开盘都恐慌了，有offer（卖出）就点，还好有央妈压住，但现在大家预期太一致了，央妈又没有很好的分化预期，看样子（美元）还得涨。”一中资行交易员称。

中国国家外汇管理局周一晚间紧急澄清，将于明年起正式上线的个人外汇业务监测系统，不涉及个人用汇政策调整，不影响个人用汇，与国内资本市场波动无关。 昨日中国B股大跌，市场猜测跟此有关，恐慌情绪亦导致人民币午后大跌，创下四年半新低。

北京时间11:50，人民币兑美元 即期报6.4859元，上日收报6.488元。今日人民币兑美元中间价 报6.4864元，上日中间价为6.475元。人民币兑美元即期成交额 为105.79亿美元，上日半日为85亿美元。

全球汇市方面，日圆兑美元周二获得支撑走高，因市场风险偏好走疲有利于避险货币日圆，而加元兑美元在11年低点附近挣扎，因原油价格恢复跌势。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7896元, 上日尾盘为6.7885元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5691/6.5693元, 上一交易日尾盘报6.5616元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4857。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。