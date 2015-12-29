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亚洲 | 2015年 12月 29日 星期二 09:58 BJT

台湾股市：早盘下跌，低油价拉抬航空股

路透台北12月29日 - 台湾股市周二全线下跌，因全球市场疲弱令投资者态度审慎，但一些航空股上涨，因油价下跌将意谓着这些业者的成本下滑。

0137GMT时，台股加权股价指数 下跌0.6%至8,312.84点，上个交易日收在8,358.49点。

电子类指数 下跌0.6，金融保险类指数 亦跌0.6%。

长荣航空 上涨近1%，华航 小涨0.4%。(完) 　　

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