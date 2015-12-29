台湾债市：10年券殖利率早盘下跌，因股市回落

路透台北12月29日 - 台湾指标10年公债 殖利率周二走低，但交易仍受年底因素显得沉闷。交易商表示，台股盘中跌幅扩大，有利于债券表现，不过盘面流动性不佳，不利积极操作。

交易员认为，明年大环境将是低物价、低成长，预料公债殖利率波动幅度不大，对交易盘而言比较难熬，因此市场多数人认为，年底不宜将殖利率带太低，以免来年业绩目标难以达成。

〞不要赚这么多啦，留点给明年。〞一位证券商交易主管说。

他们预估，短期内五年公债104/13期的殖利率将在0.58-0.62%之间波动，10年券104/12期则在1.01-1.04%之间。

本地时间10:19，五年券104/13期 持平至0.5950%，成交2.5亿台币；10年券104/12 殖利率跌1.65基点至1.0165%，成交7.0亿台币；至于台股加权指数<.TWII则跌0.67%。

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