台湾债市：10年券殖利率早盘下跌，因股市回落

全球金市：金价在特朗普就职前持稳，周线有望录得涨幅
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
路透台北12月29日 - 台湾指标10年公债 殖利率周二走低，但交易仍受年底因素显得沉闷。交易商表示，台股盘中跌幅扩大，有利于债券表现，不过盘面流动性不佳，不利积极操作。
交易员认为，明年大环境将是低物价、低成长，预料公债殖利率波动幅度不大，对交易盘而言比较难熬，因此市场多数人认为，年底不宜将殖利率带太低，以免来年业绩目标难以达成。
〞不要赚这么多啦，留点给明年。〞一位证券商交易主管说。
他们预估，短期内五年公债104/13期的殖利率将在0.58-0.62%之间波动，10年券104/12期则在1.01-1.04%之间。
本地时间10:19，五年券104/13期 持平至0.5950%，成交2.5亿台币；10年券104/12 殖利率跌1.65基点至1.0165%，成交7.0亿台币；至于台股加权指数<.TWII则跌0.67%。
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--美国债市：长债价格上涨，此前两年期公债标售需求强劲且油价下挫 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
路透1月20日 - 金价周五持稳，周线有望连续第四周录得涨幅，因美元在美国候任总统特朗普今日稍晚就职前走软。 0550 GMT，现货金 涨0.1%至每盎司1,206.26美元，美国期金 涨0.4%至每盎司1,206.60美元。 “在特朗普就职前出现了一些避险买盘，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。