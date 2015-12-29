台湾货币市场：短率略见走扬压力，国库券交割令拆款资金调度更显趋紧

* 年内及跨年短率齐见走扬压力 * 国库券交割令拆款调度添难度 * 短票及RP利率维持在区间高档 记者 詹静宜 路透台北12月29日 - 年底进入倒数阶段，台湾银行间短率周二略见走扬压力。资金调 度人员指出，原本年底资金流动性就略显不足，今日银行间交割350亿台币国库券让拆款资 金调度更显趋紧，不仅跨年资金难觅，连年内资金操作也转趋保守，致短率承压略见微扬。 他们表示，尽管市场资金流动性欠佳，央行依旧以0.23%的低利代收银行间隔夜拆款过 剩资金，明显收敛隔夜拆款加权平均利率，目前部分票券商跨年拆款额度已满，转而承作年 内拆款资金调补足缺口，使年内短率也略有提高。 〞今天关门，没有多余的钱，且上面要求资金配置要好，不要作低利投资。〞一位大型 公股银行资调人员说。 另位大型民营银行资调人士也坦称，随着央行连续两次调降利率，货币市场资金略有转 进公债市场，锁定年期在五年期以下的公债进行交易，即使短年期公债殖利率再低也远优于 拆款短率。 此外，货币市场交易人士指出，近期金融机构间拼命补积数，资金宁愿滥在帐上也不愿 拆出，避免年底最后一个交易日有资金临时走钱要累算四天积数，另有大型金融机构年底前 将有大额资金挹注，若入帐时间不要落在31日下午即有望提高年底资金流动性。 本地时间15:28 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.794 33.020 台湾加权股价指数<.TWII 8,293.91 8,358.49 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.254% 0.236% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.210-0.320% 0.210-0.320% --一周拆款利率区间 0.230-0.400% 0.230-0.430% --两周拆款利率区间 0.380-0.430% 0.380-0.440% **发票量续少** 在短票市场方面，票券交易商指出，明后天将有传产公司承作百亿台币额度短票附买回 交易，可望改善年底前资金流动性，让短票利率维持在既有区间高位不变。 〞银行买盘都缩手，要去市场找钱流通。〞一位中型票券公司交易员说。 另位大型票券交易员表示，银行间为顾及年底财报BIS(风险适足率)计算，对跨年资金 调度倾向保守因应，年底资金紧张情势尚未解除，致跨年拆款资金调度不易，转而接受成交 在区间高位的隔夜拆款资金支应。 今日大型票券商与银行间承作的短票以跨年20-30天期为主，成交利率主要落在0.40-0. 44%，部分成交在0.45%，交投利率因年底将至令成交区间较宽，但仍持在原有高位区间。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.42 5%，上日则为0.422%；上日区间为0.31-0.45%，前日区间则在0.35-0.45%；上日成交量69.2 7亿台币，前日104.98亿台币。 今日央行定存单到期金额5,703.5亿台币，发行金额稍晚央行公布。 本周到期央行定存单金额共1兆(万亿)3,202亿台币，本周余日资金落点分别为：周三2, 355.5亿、周四2,453亿。周五则因元旦假期休市一天。 拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为157亿台币，累积超额准备为7,334亿 台币、加计前期1%的超额准备达8,174亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面，交易员指出，尽管今日交割350亿台币182天期国库券，但RP 市场资金调度不受影响，交投以到期续作为主，公债及公司债RP利率持稳区间高位不变。 他们表示，目前投信、寿险端并未感觉到明显走钱的情况，资金皆有到期续作，只不过 银行端因应年底回补积数的资金需求，此前已先避开跟银行资金落点年底，后续严防投信或 银行客户突然解钱。 〞今天相当安静，但蛮担心最后两天的突发状况。〞一位大型证券商交易员说。 另位大型票券交易员指出，由于银行间拆款资金情势较紧，部分原先拆款支应的缺口改 由RP资金调度，开始联络非主要交易客户，带动RP成交区间高位稍有上移，但幅度很小。 今天证券商跨年短天期公债的附买回利率成交区间落在0.32-0.38%；跨年短天期公司债 RP主要成交在0.42-0.48%，续持稳高档。交易商认为，年底将至券商资金需求不一，导致报 价区间较宽。 大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率区间高位均较上日稍有上移；短天期公债 附买回利率区间落在0.28-0.32%；短天期公司债附买回利率区间则在0.31-0.36%。债券附买 回成交利率高低，与票券商及各金融机构的信评条件/议价能力和承作对象各有不同，因此 成交利率区间差异相当大。(完) (审校 林高丽)