版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 31日 星期四 15:43 BJT

《台湾利率预测》1月短票利率料降至0.32-0.37%，年初资金回归宽松

路透台北12月31日 - 台湾货币市场资金调度人士周四指出，年底资金紧缩因素一过，资金情势料将回归宽松基调，预估1月短票利率可望走低至0.32-0.37%。

受访的多数金融机构认为，由于央行已连续两度降息，且年初市场资金流动性转佳，预期短票主要交投利率将往下修正，摆脱年底资金紧俏的阴霾。

〞一下子降很快是不可能，但慢慢降是有机会。〞一位大型民营银行资调人员说。

但一大型票券商交易主管则指出，年初考虑一次性调降30天自保短票利率至0.32%，主因年底资金紧缩因素不再，短票利率将转向低位靠拢，明显脱离0.40%上方的高位水准。

以下为各金融机构对1月提存期的30天期自保短票利率预测结果：

金融机构 最低利率% 最高利率%

-----------------------------------------

票券公司一 0.30 0.34

票券公司二 0.30 0.35

票券公司三 0.30 0.32

票券公司四 0.32 0.39

民营银行一 0.34 0.38

民营银行二 0.33 0.37

大型金融机构 0.36 0.40

-----------------------------------------

中 值 0.32 0.37 (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐