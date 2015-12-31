《台湾利率预测》1月短票利率料降至0.32-0.37%，年初资金回归宽松

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透台北12月31日 - 台湾货币市场资金调度人士周四指出，年底资金紧缩因素一过，资金情势料将回归宽松基调，预估1月短票利率可望走低至0.32-0.37%。
受访的多数金融机构认为，由于央行已连续两度降息，且年初市场资金流动性转佳，预期短票主要交投利率将往下修正，摆脱年底资金紧俏的阴霾。
〞一下子降很快是不可能，但慢慢降是有机会。〞一位大型民营银行资调人员说。
但一大型票券商交易主管则指出，年初考虑一次性调降30天自保短票利率至0.32%，主因年底资金紧缩因素不再，短票利率将转向低位靠拢，明显脱离0.40%上方的高位水准。
以下为各金融机构对1月提存期的30天期自保短票利率预测结果：
金融机构 最低利率% 最高利率%
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票券公司一 0.30 0.34
票券公司二 0.30 0.35
票券公司三 0.30 0.32
票券公司四 0.32 0.39
民营银行一 0.34 0.38
民营银行二 0.33 0.37
大型金融机构 0.36 0.40
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中 值 0.32 0.37 (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。