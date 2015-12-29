日本股市：建筑类股表现领先，日经指数早盘收平

建筑类股 吸引买盘，其中熊谷组 跳涨6.7%，此前大和证券上调该公司评级至“买入”。

出口类股表现不一，丰田汽车 跌0.8%，日产汽车 涨0.1%，佳能 升0.4%。

“我们认为今天没有大的催化因素，但由于市场收盘后东证股价指数成分股将进行调整，因此成交量可能放大，”SMBC日兴证券负责投资研究和投资者服务的总经理Chihiro Ohta表示。

市场收盘后，日本邮政三档股票将被纳入东证股价指数成分股，它们分别是：日本邮政银行 、日本邮政 和日本邮政保险 。

“虽然不清楚市场影响如何，但这三档股票的成交量料增加，”Ohta说。