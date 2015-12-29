日本股市：建筑类股表现领先，日经指数早盘收平

****人民币综述：贬值令商品话语权短暂受挫，期货国际化料增强影响力--PDF版本****
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
建筑类股 吸引买盘，其中熊谷组 跳涨6.7%，此前大和证券上调该公司评级至“买入”。
出口类股表现不一，丰田汽车 跌0.8%，日产汽车 涨0.1%，佳能 升0.4%。
“我们认为今天没有大的催化因素，但由于市场收盘后东证股价指数成分股将进行调整，因此成交量可能放大，”SMBC日兴证券负责投资研究和投资者服务的总经理Chihiro Ohta表示。
市场收盘后，日本邮政三档股票将被纳入东证股价指数成分股，它们分别是：日本邮政银行 、日本邮政 和日本邮政保险 。
“虽然不清楚市场影响如何，但这三档股票的成交量料增加，”Ohta说。
东证股价指数 上涨0.2%至1,532.06点，JPX-日经400指数 升0.2%至13,824.52点。(完)
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路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%