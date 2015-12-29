中国货币市场：主要回购利率普跌，跨年资金无忧机构预期平稳

路透上海12月29日 - 中国银行间市场周二资金宽松不改，其中14天回购利率跌幅近30个基点，七天期跌逾10个基点，显示虽然年底临近，流动性充裕局面依然。交易员称，年末时点，但即便是质押信用债品种拆借的机构难度却也不算大，同时财政存款陆续到位亦有驰援场内供给。
上海一银行交易员表示，“跨年也好借，本来钱就多，财政再投放一下，（押）利率债随便借，信用也不算难。”
年底新股IPO扰动过后，央行公开市场周二逆回购再度回归地量操作，规模100亿元人民币，单日净回笼200亿元；市场人士认为，目前流动性不是问题，加上年底会有大量财政存款投放出来，央行延续平稳操作，预计近期公开市场仍会根据资金面情况灵活操作。
对于今日14天期资金价格跌幅明显，上述交易员解释称，上周14天价格冲高很多，现在回落一些也算正常，而且目前借七天期限跨年已经足够，14天期限太长。
上海一券商交易员指出，初步估计今年的财政存款投放不及往年，但是即便总量减少一些，一定量级的投放，对市场多少还是有影响的，加上资金本来就松，令供给愈发充裕。
“明后天也许(资金)会差点，毕竟有些银行要提前关账，还有很多要留年底备付的。”她称，而且年终决算，很多银行最后一天或两天是不能做交易的，不排除这些因素产生一定的扰动。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:23 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.9063 1.9230 -1.67
七天 2.2822 2.3919 -10.97
14天 2.9969 3.2641 -26.72
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.8300 2.8200 +1.00
七天 2.7800 2.7400 +4.00
14天 2.7000 2.6500 +5.00
回购定盘利率
其中:隔夜 1.9200 1.9200 +0.00
七天 2.5000 2.4000 +10.00
14天 3.5000 3.6000 -10.00
Shibor
其中:隔夜 1.9350 1.9390 -0.40
七天 2.3520 2.3540 -0.20
三个月 3.0882 3.0878 +0.04
-----------------------------------------------------------(完)
(发稿 吴芳； 审校 林高丽)