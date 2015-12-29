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亚洲 | 2015年 12月 29日 星期二 16:27 BJT

重发-《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月29日

(重发以修正标题日期) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *丹东港集团 48 16 9 12/30簿记建档 浦发银行 AA(联合资信) 2016/1/4 2016/1/5

AA-(中债资信) =======================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *盐城东方 15 5 12 2016/1/4簿记 民生银行 AA 2016/1/5 2016/1/6 投资开发集团 ======================================================================================= *山西晋城 10 10 12 2016/1/6簿记 交通银行 AAA 2016/1/8 2016/1/11 无烟煤矿业集团 ======================================================================================= 亨通集团 12 12 12 2016/1-5-1/6簿记 中信银行 AA 2016/1/7 2016/1/8 =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *株洲市城市 11 11 5 2016/1/6簿记 中信银行 AA+ 2016/1/8 2016/1/11 建设发展集团 ======================================================================================= 北京顺鑫 10 10 永续 12/30簿记建档 工商银行 AA 12/31 2016/1/4 控股集团 (每3年重置一次票面利率) 民生银行 ======================================================================================= 怀化市 10 4 3 12/30簿记建档 招商证券 AA- 2016/1/4 1/5 水业投资 北京银行 ======================================================================================= 新汶矿业集团 25 15 永续 12/30簿记建档 国开行 AA+ 12/31 2016/1/4

(每3年重置一次票面利率) 海通证券 ======================================================================================= 云南省城乡 17.5 3.5 5/7 12/31簿记建档 国开行 AA 2016/1/4 2016/1/5 建设投资 (两个品种不预设发行规模、可双向回拨) ======================================================================================= 青建集团 10 5 3 2016/1/4-1/5簿记 浦发银行 AA 2016/1/6 2016/1/7 ======================================================================================= 南京新港 22 5 3 2016/1/5簿记建档 南京银行 AA+ 2016/1/6 2016/1/7 开发总公司 浦发银行 =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行的项目收益票据(PRN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= 暂无 =======================================================================================

5.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 6.以下为将发行或申请发行集优票据 (符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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