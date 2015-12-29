重发-《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月29日

(重发以修正标题日期)
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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*丹东港集团 48 16 9 12/30簿记建档 浦发银行 AA(联合资信) 2016/1/4 2016/1/5
AA-(中债资信)
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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*盐城东方 15 5 12 2016/1/4簿记 民生银行 AA 2016/1/5 2016/1/6
投资开发集团
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*山西晋城 10 10 12 2016/1/6簿记 交通银行 AAA 2016/1/8 2016/1/11
无烟煤矿业集团
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亨通集团 12 12 12 2016/1-5-1/6簿记 中信银行 AA 2016/1/7 2016/1/8
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3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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*株洲市城市 11 11 5 2016/1/6簿记 中信银行 AA+ 2016/1/8 2016/1/11
建设发展集团
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北京顺鑫 10 10 永续 12/30簿记建档 工商银行 AA 12/31 2016/1/4
控股集团 (每3年重置一次票面利率) 民生银行
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怀化市 10 4 3 12/30簿记建档 招商证券 AA- 2016/1/4 1/5
水业投资 北京银行
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新汶矿业集团 25 15 永续 12/30簿记建档 国开行 AA+ 12/31 2016/1/4
(每3年重置一次票面利率) 海通证券
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云南省城乡 17.5 3.5 5/7 12/31簿记建档 国开行 AA 2016/1/4 2016/1/5
建设投资 (两个品种不预设发行规模、可双向回拨)
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青建集团 10 5 3 2016/1/4-1/5簿记 浦发银行 AA 2016/1/6 2016/1/7
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南京新港 22 5 3 2016/1/5簿记建档 南京银行 AA+ 2016/1/6 2016/1/7
开发总公司 浦发银行
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4.以下为将发行或申请发行的项目收益票据(PRN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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暂无
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5.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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暂无
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6.以下为将发行或申请发行集优票据
(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在
银行间债券市场发行的债务融资工具):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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暂无
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注: *代表新增。(完)
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