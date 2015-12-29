欧洲经济指标预测--12月30日-2016年1月6日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
12月28日当周
12月30日(三)
0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 11月 -- 正1.6
0700 英国Nationwide房价(较前月) 12月 +0.5% +0.1%
(较上年同期) +3.8% +3.7%
0900 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -- -0.1%
(较上年同期) -- -2.9%
0900 欧元区M3货供额(年增率) 11月 +5.4% +5.3%
对家庭贷款 -- +1.2%
对非金融企业贷款 -- +0.6%
12月31日(四)
暂无重要经济指标。
1月1日(五)
暂无重要经济指标。
1月4日当周
1月3-10日
0800 英国Halifax房价指数(较前月) 12月 -- -0.2%
(较上年同期) 截至12月的三个月 -- +9.0%
1月4日(一)
0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 12月 -- 49.7
0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI 12月 -- 54.9
0850 法国Markit制造业PMI 12月 -- 51.6
0855 德国Markit/BME制造业PMI 12月 53.0 53.0
0900 欧元区Markit制造业PMI 12月终值 53.1 53.1
0930 英国消费者信贷(亿英镑) 11月 -- 增加11.78
抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加36.29
抵押贷款批准件数(千件) 70.4 69.630
M4货供额(较前月) -- +0.6%
1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月初值 +0.2% +0.1%
(较上年同期) +0.6% +0.4%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) +0.4% +0.3%
1月5-8日
0700 德国实质零售销售(较前月) 11月 +0.5% -0.4%
(较上年同期) +2.1% +2.1%
1月5日(二)
0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 12月 减少0.6 减少1.3
未经季节调整失业人数(万人) 269.3 263.3
经季节调整失业率 6.3% 6.3%
经季节调整失业人数(万人) -- 277.2
1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月初值 -- -0.4%
(较上年同期) -- +0.1%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.2% -0.4%
(较上年同期) +0.4% +0.2%
1000 欧元区HICP(较上年同期) 12月初值 +0.3% +0.2%
扣除食品和能源HICP(较上年同期) -- +0.9%
1月6日(三)
0745 法国消费者信心指数 12月 -- 正96
0845 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 12月 -- 53.4
0850 法国Markit服务业PMI 12月 -- 50.0
综合PMI -- 50.3
0855 德国Markit服务业PMI 12月终值 55.4 55.4
综合PMI -- 54.9
0900 欧元区Markit服务业PMI 12月终值 53.9 53.9
综合PMI 54.0 54.0
1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -- -0.3%
(较上年同期) -- -3.1% (完)
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