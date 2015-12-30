新债招标：台湾日月光五年期无担债利率为1.30%，七年期1.50%

路透台北12月30日 - 台湾半导体封装测试大厂--台湾日月光 公告资料显示，其104-1期无担保公司债五年、七年券利率分别为1.30%、1.50%，发行金额则各为70亿台币、20亿台币。

已有五年未在台发行公司债的日月光此次公司债总计发行90亿台币，该公司债承销机构为元大证券，预计于1月中旬交割，募得价款将用以偿还短期借款。

日月光在惠誉信评的评等为"Fitch A+(twn)"。

以下为2015年指标公司债五年期的发行情况：

公司 招标时间 发行利率/金额(台币) 信用评等

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日月光 12月底 1.30%/70亿 Fitch A+(twn)

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鸿海 11月初 1.20%/39亿 twAA+

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鸿海 9月中 1.25%/28亿 twAA+

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台电 8月26日 1.15%/38亿 Fitch AAA(twn)

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鸿海 6月中 1.39%/22亿 twAA+

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中油 6月8日 1.30%/75亿 Fitch A+

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台电 4月27日 1.35%/24亿 twAAA

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鸿海 3月底 1.44%/23亿 twAA+

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开发金 3月底 1.42%/60亿 twAA

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台电 3月6日 1.43%/48亿 twAAA

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远东新世纪 1月 1.38%/26亿 twAA-

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富邦金 1月 1.38%/61亿 twAA

----------------------------------------------------(完)