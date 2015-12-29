《路透晚报》--12月29日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：财政部印发PPP物有所值评价指引，含可融资性等六定性指标

中国财政部最新发布指引，推动政府和社会资本合作（PPP）项目物有所值评价工作规范有序开展，明确物有所值评价包括定性评价和定量评价，定性评价又包括可融资性等六项基本评价指标。

--中国房地产：巩固市场向好态势，明年新安排600万套棚户区改造--住建部

中国住房城乡建设部最新部署2016年工作任务，提出要巩固房地产市场向好态势，推进以满足新市民住房需求为主的住房体制改革，把去库存作为房地产工作的重点，明年新安排600万套棚户区改造任务。

--中国央行：稳健货币政策更注重松紧适度，保持人民币汇率基本稳定

中国央行货币政策委员会召开第四季度例会称，当前国内经济金融运行总体平稳，但形势的错综复杂不可低估，将密切关注国际国内经济金融最新动向和国际资本流动的变化，继续实施稳健货币政策，更加注重松紧适度。

--中国经济：成立专项资金用于清理僵尸企业，首期规模或300亿--报载

中国国务院稍早提出设立工业企业结构调整专项奖补资金，以加大力度化解过剩产能。据21世纪经济报道周二报导，该专项资金首期规模可能在300亿元人民币，主要用于退出过剩行业员工社保安置，推动“僵尸企业”退出。

--路透调查：中国12月官方制造业PMI料微升至49.7，连五月处在萎缩区域

路透综合27家分析机构预估中值显示，中国12月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计微幅回升至49.7，但依然是连续第五个月处在荣枯线下方。经济仍面临下行压力，政策宽松趋势不改。

【金融】

--中国保险：保监会就险企资本补充管理办法征求意见，禁用四种方式获资金

中国保险监督管理委员会就保险公司资本补充管理办法发布征求意见稿，拟禁止保险公司与认购人通过借款、拆借及投资认购人发行或控制的权益工具或债务工具等四种方式获取资金。

--中国保险：1-11月原保费收入逾2.2万亿元，同比增19.67%--保监会

中国保监会公布数据显示，今年1-11月，保险业实现原保费收入22,369.65亿元人民币，同比增长19.67%。

--中国金融：央行副行长潘功胜兼任外管局局长，易纲不再担任此职--财新

中国财新网周二报导，有关组织部门上日已任命央行副行长潘功胜兼任外管局局长，原外管局局长易纲不再担任此职，目前仍为央行副行长兼中财办副主任。

--中港个股：中国光大银行行长赵欢将赴任农业银行行长--消息

两位了解情况的消息人士周二透露，现中国光大银行行长赵欢将赴农业银行任行长，从而结束四大国有银行之一的农行暂无行长的局面。

--欧洲个股：德银将出售所持华夏银行股权，售价最高40亿美元

德意志银行已同意将手中持有的20%中国华夏银行股权，以最高257亿元人民币(40亿美元)的价格售予保险商中国财险，因该银行正谋求筹集现金并降低资产负债表曝险。

--《焦点》中国网贷监管明松实紧，拥抱阳光洗牌变局暗流涌动

中国方兴未艾的网络借贷(P2P)监管细则千呼万唤始出来，征求意见稿明确负面清单监管模式，且未对平台资本金、借款金额等进行具体限定，表面较预期宽松；但对信批的严格规定则意味着明松实紧，运营成本大幅提升及客户流失，将加速行业优胜劣汰的洗牌进程。

--香港金融：金管局将增发280亿港元外汇基金票据，因应银行需求增加

香港金融管理局（HKMA）周二宣布，将增发总值280亿港元的外汇基金票据，以应付由于银行体系流动资金充裕，使银行对该等票据需求增加的情况。这为金管局自8月初以来，第四度增发外汇基金票据。

【固定收益】

--《市场观察》中国债市扩容驶入快车道

中国的地方政府债、同业存单、公司债等品种今年快速扩容后，截止11月末债券市场托管存量已突破46万亿元大关，年度增量也首次超过10万亿元。然而巨量供给面前，市场仍泰然处之，10年国债收益率较年初下跌超过80个BP，时隔近六年后再次走到2.8%以下；10年国开收益率则较年初下降近100bp。

--中国公开市场：逆回购地量操作单日净回笼，年末资金充足央行平静以对

年底新股IPO扰动过后，中国央行公开市场周二逆回购再度回归地量操作，规模100亿元人民币，单日净回笼200亿元；市场人士认为，目前流动性不是问题，加上年底会有大量财政存款投放出来，央行延续平稳操作，预计近期公开市场仍会根据资金面情况灵活操作。

--《中国债市每日综述》期债走弱带动长端现券调整，但配置需求整体不减 中国银行间市场周二现券长端收益率小幅反弹，短端表现相对坚挺。交易员表示，受国债期货走弱影响，现券整体交易情绪有所下降、收益率震荡调整；不过资金面跨年已经无虞，配置需求旺盛依旧，债券牛市氛围仍在，关注年后回购利率会否下行。

--中国货币市场：主要回购利率普跌，跨年资金无忧机构预期平稳

中国银行间市场周二资金宽松不改，其中14天回购利率跌幅近30个基点，七天期跌逾10个基点，显示虽然年底临近，流动性充裕局面依然。交易员称，年末时点，但即便是质押信用债品种拆借的机构难度却也不算大，同时财政存款陆续到位亦有驰援场内供给。

--中国信用债：华欣新材料偿债资金到位，所涉集合票据到期足额兑付

本月稍早曾发布风险提示的中国浙江华欣新材料股份有限公司最新公告，与另外两家企业共同发行的中小企业集合票据12杭州，偿债资金已足额划付至上海清算所账户，该债券到期将全额还本付息，不存在兑付风险。

--新债招标：中国进出口行20年债利率3.88%，投标倍数3.02倍--业内人士

业内人士周二透露，中国进出口银行上午招标的20年期固息债中标利率3.88%，投标倍数为3.02倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币小幅收升，客盘恐慌购汇遭遇央行强势维稳

人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周二小幅收升，中间价低开百余点 创四年半新低。交易员称，今早中间价表现激起客盘恐慌购汇，盘初汇价一度下探四年半新 低，而央行维稳后汇价由跌转升，成交续放量。客盘购汇需求仍旺盛，且预期一致，央行料 仍允许人民币有序贬值。

--CNH动态:离岸即期创8月12日以来新低，岁末或借假期释放贬值压力

离岸人民币兑美元周二午盘一度快速下跌0.28%至6.5800，为8月12日以来的低位，市场人士预计，中国或借助年底圣诞及邻近元旦假期市场交投清淡之际释放人民币贬值压力。

--中国外汇：外管局称新业务系统上线不影响个人用汇，与资本市场波动无关

中国国家外汇管理局周一晚间紧急澄清，将于明年起正式上线的个人外汇业务监测系统，不涉及个人用汇政策调整，不影响个人用汇，与国内资本市场波动无关。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量收升，主动杀跌动力有限场内观望气氛浓厚

中国股市沪综指周二缩量收升。分析师指出，继昨日大幅调整后，今天大盘小幅震荡尾盘走高，主动杀跌动力有限，但盘中热点匮乏，成交维持低位运行。临近年底，市场存在一定程度现金需求，前期参与市值配售的资金或选择离场，场内观望气氛浓厚。

--中国国企：国务院批准中国外运长航集团整体并入招商局集团

中国国务院国有资产监督管理委员会周二表示，经国务院批准，中国外运长航集团有限公司整体并入招商局集团有限公司，成为其全资子企业。

--中港个股：万科拟以新发行股份及现金支付方式，收购潜在卖方目标资产

停牌应对宝能系收购的中国大型房地产企业万科周二公告称，公司重大资产重组事项相关工作进一步正常推进，取得了一定进展，拟以新发行股份（A股或H股）及现金支付方式，收购潜在卖方持有的目标资产。

--香港个股：恒大地产斥204亿元人民币向周大福等收购内地地产项目

近月频频进行收购的中国大型房地产商--恒大地产 3333.HK 再有新动作，公司周二先后宣布，向香港富商郑裕彤旗下周大福企业及新世界中国 0917.HK 收购多个内地房地产项目，涉资共达204亿元人民币。

--中国金属：九家铜冶炼商同意明年第一季削减现货铜销量20万吨--消息