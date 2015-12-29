标题新闻：意大利12月企业及消费者信心双双下跌但仍守于近期高档，经济或能持续温和复苏

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
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路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%
路透上海1月20日 - 中国银行间市场周五资金面压力明显缓和，随着大行供给恢复，融 资难度下降，回购利率从前日高位跳水。交易员称，流动性改善或因央行公开市场、SLF(常 备借贷便利)等工具的效果显现；随着资金供需矛盾减轻，本周到期的MLF(中期借贷便利)暂 未续做带来的紧张情绪也有所缓解。 上海一险资交易员称，早盘大行续有融出跨节期限资金，“昨天上午还能轻松出个6%的 1M，今天加权都到3.6%了；听说大行放钱后资金面就松了，钱就到处都有了。” 上海一基金交易员认为，资金转松可能是因为央行公开市场持续投放见效，以及部分银 行通过向地方央行申请SLF获得了资金；市场也有猜测央行是否通过其他渠道向大行投放了 流动性。 他并称，随着缴税、缴准影响淡化、节前提现需求逐步消化，加之不少机构已提前安排 好跨节头寸，资金需求的高峰期已过，下周预计压力不大。 中国央行公开市场周五进行1,100亿元人民币逆回购操作，其中14天期500亿元，28天期 600亿元；考虑到七天期逆回购到期日为春节假期，央行今日顺势暂停七天品种操作，恢复1 4天期