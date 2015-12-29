《全球汇市》瑞典克朗攀升，离岸人民币汇率触及四个半月低点

“另外一方面关乎经济，瑞典的经济状况正有所起色。。。数家银行和统计机构在上调对瑞典的经济预估值。”
美元/日圆 持平于120.37日圆，接近上周触及的两个月低点120.05，因油价下滑打压市场冒险意愿。
“油价疲软将继续对高收益率债券产生负面影响，反过来可能会令整体风险偏好降温，从而可能推低美元/日圆，”巴克莱的首席日本外汇策略师Shin Kadota说。
英镑/美元 涨0.1%至1.4891美元，接近本月早前触及的八个半月低点1.4806美元。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0983 1.0965 +0.16 -9.21 1.2097
美元/日圆 120.38 120.38 +0.00 +0.58 119.68
欧元/日圆 132.27 132.01 +0.20 -8.63 144.77
美元/瑞郎 0.9867 0.9876 -0.09 -0.74 0.9941
英镑/美元 1.4870 1.4876 -0.04 -4.51 1.5573
美元/加元 1.3902 1.3904 -0.01 +19.66 1.1618
澳元/美元 0.7274 0.7246 +0.39 -10.95 0.8168
新西兰元/美元 0.6875 0.6843 +0.47 -11.83 0.7797
欧元/瑞郎 1.0839 1.0840 -0.01 -9.87 1.2026
欧元/英镑 0.7383 0.7368 +0.20 -4.80 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.1541 9.1795 -0.28 -3.32 9.4688
美元/挪威克朗 8.6592 8.6992 -0.46 +15.89 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 高琦/刘秀红/汪红英/白云; 审校 李春喜/张涛/孙茉莉)