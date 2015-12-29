马来西亚期市：棕榈油价格反弹，因年底季风料影响产量

路透吉隆坡12月29日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨至18个月新高，因市场忧虑产量将因多雨的季风季而受影响，故棕榈油期货获得支撑；此前一个交易日收低。

指标3月棕榈油期货 收高1.5%，报每吨2,486马币(580.16美元)，稍早触及2014年6月26日以来最高的2,497马币。

“市场因东海岸的洪灾和持续降雨而获得支撑，一如气象部门的预报，”吉隆坡一交易商称，意指马来半岛的东部各州。

今日成交量为31,586口。

年底季风季给东南亚造成了大量降雨和洪灾，棕榈油减产，同时也使收割鲜棕榈果更加困难，并中断了供应链。

马来西亚是继印尼之后全球第二大棕榈油生产国，目前其库存处于近300万吨的纪录高位。减产将帮助去库存并支撑价格。

美国1月豆油合约 和大连5月豆油合约 分别上涨1.2%和0.8%。(完)

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