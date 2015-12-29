国际油市：亚洲石脑油裂解价差下挫，因船货延迟问题已大多解决

路透新加坡12月29日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨140.08美元的三日低点，交易商指因计划抵达东方的西方船货的拖延问题近期已大多解决。

交易商称，韩国LG化学周一买入2月上半月石脑油，成本加运费(C&F)价格为较日本报价升水约2美元。

这低于LG化学在12月21日为一艘船货支付的每吨2.50美元的升水，该船货亦计划于2月上半月交货。

“多数推迟问题已解决，目前这不是大事，”新加坡一交易商称。

计划2月抵达东方的西方船货目前尚未最后敲定，但1月船货数量为创纪录高位的220万吨。

越南主要成品油进口商Petrolimex从韩国买入3万吨92号汽油，船期为1月11-15日，离岸价(FOB)为较新加坡报价每桶贴水1.50-1.60美元。

这与Petrolimex此前支付给从韩国启运船货的贴水水平相似，当时这批船货的船期为12月6-10日。

亚洲最大汽油进口商--印尼Pertamina求购两船每船均为20万桶的88号汽油，船期分别为1月9-11日和1月20-22日，从新加坡、马来西亚或吉里汶岛启运。

Pertamina已签署购买2016年上半年88和92号汽油的定期采购协议。

新加坡现货市场上，达成四笔汽油交易，总计20万桶，这是11月5日以来最高单日成交量；石脑油已连续第九日未达成交易。(完)

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