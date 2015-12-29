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债券 | 2015年 12月 29日 星期二 23:58 BJT

欧元债市：西班牙两年期公债收益率下跌，因左翼政党组阁希望越发渺茫

路透伦敦12月29日 - 西班牙两年期公债收益率(殖利率)周二下跌，价格表现好于其他欧元区公债，因反对撙节的左翼政党组建联合政府的可能性日益下降。

欧元区长债收益率全面上升，因油价从近11年低位反弹，缓和了市场对低通胀将长时间持续的预期。

西班牙社会党周一排除了与第三大政党“我们可以”(Podemos)组建新政府的可能性，除非后者收回让加泰罗尼亚举行独立公投的承诺。

社会党之前已排除与西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)所属人民党组建政府或达成非正式协议的可能性，西班牙将可能在2016年初再度进行大选。

但这可望被视为对市场冲击较小的发展，因投资人担心，若立即由左派执政，可能危及仍然脆弱的西班牙经济复苏。

分析师指出，市场对此消息的反应，应该是被周一伦敦休市影响而延后。随着打压通胀展望的油价急跌走势趋缓，其他欧元区公债收益率皆小升。

西班牙两年期公债收益率 下跌5个基点，报0.03%，大部份欧元区可比公债收益率持平。

西班牙10年期公债收益率 升3个基点，但其他欧元区可比公债收益率升幅更大。

德国10年期公债收益率 上扬6个基点，至0.63%。

许多投资者今年已结账，市场成交量低。1500 GMT前，仅有19万口口德债期货 成交，不到今年日成交均值逾60万口的三分之一。

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