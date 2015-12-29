欧洲股市：收高，受金融股提振

* FTSEurofirst 300指数收涨1.5%，英股富时100指数收升1%

* 富时100指数表现落后，因矿业股走低

* 节日期间市场交投淡静

路透伦敦12月29日 - 欧洲股市周二收高，受助于银行股上涨，但矿业股走低抑制英国股市的升幅。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高1.5%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 上涨1.8%。

英股富时100指数 收高0.96%，报6,314.57点，表现落后于德法股市。德股DAX指数 收涨1.94%，报10,860.14点，法股CAC指数 收高1.81%，报4,701.36点。

英国股市表现相对落后，因矿业股下跌，矿业股的市值占富时100指数总市值约5%。

矿业股周二下滑，因铜价触及逾一周最低水准，且铝价下跌，因担心全球最大金属消费国中国的需求。

“英国股市跑输欧洲其他股市，受矿业股所累，”Spreadex分析师Connor Campbell说。

许多交易商在放圣诞节假期，FTSEurofirst指数成交量仅为其三个月日均值的逾一半。

德意志银行 上涨2.5%，此前该行同意将手中持有的20%中国华夏银行 股权，以最高257亿元人民币(40亿美元)的价格售予保险商中国财险 。

德意志银行走高，助力STOXX Europe 600银行指数 上涨1%。

AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam表示，鉴于欧洲央行实施支持欧元区经济的举措，看来欧股在2016年将有不俗的表现。

“欧洲市场仍然是投资选择之一，因欧洲央行向系统挹注更多资金，”Aslam说。

富时100指数在今年迄今下跌约4%，表现不及泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数，后者同期上升6%。(完)