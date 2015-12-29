全球金市：金价因油价攀升而上涨，但可能连续第三年下跌

* 金价扭转昨日下跌的势态

* 布兰特原油保持在11年低位上方

路透伦敦12月29日 - 金价周二小涨，对油价走高作反应，但美元反弹限制黄金的涨幅，受美国加息前景的影响，金价今年可能连续第三年下跌。

金价在2015年势将下跌近10%，主要因美国加息预期削弱对无息黄金的需求。

1917 GMT，现货金 小升0.02%，报每盎司1,069.6美元，昨日下跌0.6%。在今年最后一个交易周，市场交投疏落。

美国2月期金 收报每盎司1,068.0美元，较之昨日收盘价1,068.3美元几无变动。

“交投在年底前仍会相当淡静，金价将在1,060-1,085美元区间交投，因公布的经济数据有限和很多交易商仍在放假，”MKS PAMP资深交易员Alex Thorndike说。

美元兑一篮子主要货币在盘初下跌后反弹0.3%，因数据显示美国12月消费者信心强于预期。

另一报告显示，美国10月独栋房屋价格上涨速度略快于9月，且超过市场预期。

分析师表示，美元仍将是推动黄金走势的主要原因。

美国经济不断改善，美联储在12月进行近十年来首次加息，且暗示明年将逐步加息。

全球指标布兰特原油期货在11年低位之上企稳，但升幅可能受限，因原油产量仍接近纪录高位。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持有量周一减少0.18%，至643.56吨，接近七年低位。

金市技术面也很疲弱。

ScotiaMocatta在一份报告中称，黄金一旦跌穿每盎司1,067美元，将可能一路下跌至数年低位1,048美元。