美国股市：大幅收高，因苹果和亚马逊劲涨推动科技股

* 苹果上涨，对标普500和Nasdaq指数帮助最大

* 亚马逊节日销售强劲，股价上涨

* 油价反弹，扶助能源股走坚

* 道指涨1.10%，标普500指数升1.06%，Nasdaq指数上扬1.33%

路透12月29日 - 美国股市周二大涨，使标普500指数今年迄今小升，因亚马逊和苹果当日领涨科技股。

标普500指数的10大类股全数收涨，科技股引领升势，劲扬1.34%，录得本月初来最大单日升幅。

对于iPhone销售可能疲弱的担心，令苹果 股票近期遭抛售，但该股周二跳涨1.80%，对标普500和Nasdaq指数上涨帮助最大。

线上零售商亚马逊 股价攀升2.78%，创下最高纪录收位693.97美元。该公司在12月第三周新增逾300万Prime客户，反映出节日购物需求强劲。

医疗保健指数 升1.22%，辉瑞(Pfizer) 劲涨1.26%，领涨该指数。

“在很多公司透过削减成本或股票回购来产生盈利之际，科技股和一些医疗保健股却能录得营收增长。所以投资者买入这些有成长题材的股票，”BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig说。

雪佛龙 上涨0.98%，助力标普能源指数 上涨0.69%，此前油价小幅上涨，因预期欧洲和北美天气变冷，能源需求可望短期内上升。

周二数据显示美国消费者信心改善，世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)称，12月消费者信心指数为96.5，路透访问的分析师预估中值为93.8。

道琼工业指数 收升192.71点，或1.1%，收报17,720.98点；标准普尔500指数 上涨21.86点，或1.06%，收报2,078.36点；Nasdaq指数 收高66.95点，或1.33%，至5,107.94点。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计有50亿股成交，过去20日的平均日成交量为75亿股。

标普500指数目前已经从8月的深度调整中反弹11%，当时美国股市受中国股市崩跌及经济增长放缓的担忧拖累深跌。

2015年仅剩最后两个交易日，今年至今标普500指数累计上涨近1%，Nasdaq指数上涨近8%，道琼工业指数下跌约0.6%。

汽车零件零售商Pep Boys 急升8.79%，此前该公司董事会发现美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)提高后的收购报价高于该公司已经接受的日本普利司通 报价。

纽约证交所涨跌股家数分别为2,270家和798家，Nasdaq市场涨跌股分别为1,976家和859家。

标普500指数成份股有29只触及52周新高，没有成份股触及新低；有82只Nasdaq指数成份股触及52周新高，46只触及新低。(完)