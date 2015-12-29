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亚洲 | 2015年 12月 30日 星期三 06:22 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月29日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 83.26 +1.12 +1.36 1775524

京东 32.65 +0.76 +2.38 6210239

新浪 50.10 +0.32 +0.64 305892

搜狐 57.81 -0.35 -0.60 148709

网易 184.73 +3.00 +1.65 404090

百度 194.68 +1.88 +0.98 2037749

台湾

台湾积体电路 23.08 +0.07 +0.30 1016207

联电 1.90 -0.01 -0.52 161834

日月光 5.74 +0.03 +0.53 190690

硅品精密 7.90 -0.04 -0.50 434038

和信超媒体 3.26 +0.16 +5.16 211926

友达 2.99 +0.02 +0.67 116839

中华电信 30.24 -0.10 -0.33 29286

台湾国际航电 37.26 +0.29 +0.78 660132

香港

中国移动 56.86 +0.57 +1.01 137526

中国联通 12.29 +0.09 +0.74 110988

中国电信 47.27 +0.24 +0.51 11528

中芯国际 5.10 +0.00 +0.00 1736

电讯盈科 5.85 +0.10 +1.74 374

(完)

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美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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