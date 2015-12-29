《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月29日

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月20日
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.( 1美元=7.7568港元 ) 美股道琼工业指数 周四收低72.32点，或0.37%，报19,732.4点 。投资者在特朗普周五宣誓就职前保持谨慎。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 127.960 -0.23 18636 9.925 -0.75 >
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 83.26 +1.12 +1.36 1775524
京东 32.65 +0.76 +2.38 6210239
新浪 50.10 +0.32 +0.64 305892
搜狐 57.81 -0.35 -0.60 148709
网易 184.73 +3.00 +1.65 404090
百度 194.68 +1.88 +0.98 2037749
台湾
台湾积体电路 23.08 +0.07 +0.30 1016207
联电 1.90 -0.01 -0.52 161834
日月光 5.74 +0.03 +0.53 190690
硅品精密 7.90 -0.04 -0.50 434038
和信超媒体 3.26 +0.16 +5.16 211926
友达 2.99 +0.02 +0.67 116839
中华电信 30.24 -0.10 -0.33 29286
台湾国际航电 37.26 +0.29 +0.78 660132
香港
中国移动 56.86 +0.57 +1.01 137526
中国联通 12.29 +0.09 +0.74 110988
中国电信 47.27 +0.24 +0.51 11528
中芯国际 5.10 +0.00 +0.00 1736
电讯盈科 5.85 +0.10 +1.74 374
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表
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韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 李爽;审校 龚芳)
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.( 1美元=7.7568港元 ) 美股道琼工业指数 周四收低72.32点，或0.37%，报19,732.4点 。投资者在特朗普周五宣誓就职前保持谨慎。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 127.960 -0.23 18636 9.925 -0.75 >
--周大福 董事总经理黄绍基表示，今年业务表现回归正常，受惠于传统零售旺季，预计财年第四季可进一步好转，但是否进入复苏期则言之尚早。
--前财政司司长曾俊华宣布以信任、团结、希望三大信念参选特首，认为下届政府最主要工作是休养生息，但并非甚么也不做，而最大任务是重建社会信任。