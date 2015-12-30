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债券 | 2015年 12月 30日 星期三 08:00 BJT

标题新闻：12月22日止的四天货币市场和大宗商品出现资金流入，债券基金则资金流出--美银美林

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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