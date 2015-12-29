《中国报摘》--中国证券报12月30日

* 头版头条:

--中国央行日前召开会议学习中央经济工作会议精神，部署改进合意贷款管理、从2016年开始实施宏观审慎评估有关工作。

* 其他:

--保监会周二召开保险行业风险防范工作会议，研究分析新形势下保险行业发展面临的风险和问题，切实提升全行业风险防范意识，全面加强风险防范工作。保监会主席项俊波表示，要深入学习贯彻中央经济工作会议精神，妥善处理好改革、发展与防范风险的关系，努力提高保险行业防范风险的能力，坚决守住不发生系统性和区域性风险的底线。

--历时半年多时间，招商地产的重大无先例资产重组即将收官，重组后的新公司招商蛇口周三登陆深交所。深交所方面人士表示，招商蛇口上市新方案是国内首例上市公司A+B股同时被换股吸收合并转换为新上市公司A股的案例。方案还实现了新加坡上市B股退市并参与换股、吸并同时配套募集资金、同步实施员工持股计划等诸多创新之举。

--7月1日以来，沪深两市涉及A股上市公司重要股东在二级市场的增减持事项共有10,499项，涉及上市公司1,770家。其中，增持事项9,355项，减持事项1,144项；增持股份合计192.93亿股，市值为2,890.53亿元；减持股份合计22.47亿股，市值为382.61亿元。