中港个股：中行旗下子公司以87.4亿元出售华能国际电力开发20%股权

路透上海12月30日 - 中国银行 周二晚间公告称，旗下两家全资香港子公司以合计87.4亿元人民币价格，出售华能国际 第一大股东华能国际电力开发公司20%股权，预期在交割后将获得净收益约23.62亿元。

根据交易双方周二签订的产权交易合同，中行旗下中群发展和中昌国际投资拟分别将华能国际电力开发15%和5%的股权，出售给尚华公司，后者为华能集团香港公司的子公司。预计交割将于明年3月底前完成。

交易双方约定，首期价款为交易对价的50%，将于周四（31日）中午12点之前以现金交付，三成价款予半年内支付，其余两成在一年内交付，后二期价款均应支付利息。华能集团香港公司将担保支付后二期价款。

华能国际电力开发目前持有华能国际33.33%股权，持有股票市值约为446亿元。

中行指出，尽管交易对价略低于资产评估报告评估价，但出售标的股权仍能实现较好回报。中行出售所获款项将用作一般营运资金，投资任何可以促进未来持续增长及间接令中行受益的项目，因此出售事项符合公司长远利益。