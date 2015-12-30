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亚洲 | 2015年 12月 30日 星期三 08:11 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--12月30日-2016年1月6日

(除特别说明外，均为GMT时间)

12月30日(三)

暂无重要经济事件。

12月31日(四)

墨西哥城--墨西哥央行公布12月货币政策委员会会议记录(1500)。

1月1日(五)

暂无重要经济事件。

1月4日(一)

暂无重要经济事件。

1月5日(二)

暂无重要经济事件。

1月6日(三)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 龚芳)

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