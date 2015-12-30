金砖国家：12月29日股汇市收盘纵览

巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报43,653.967点，下跌0.25%。

巴西汇市：拉美货币近持平或略微上涨，因油价在11年低点附近企稳，抑制了最近的一波避险情绪。雷亚尔兑美元 收报3.8758/69，上日收报3.8595/00。