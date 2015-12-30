金砖国家：12月29日股汇市收盘纵览

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透12月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月29日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报799.69点，下跌0.08%。
中国股市：沪综指缩量收升，主动杀跌动力有限场内观望气氛浓厚
中国汇市：人民币小幅收升，客盘恐慌购汇遭遇央行强势维稳
香港股市：小幅收升，大陆股市企稳提供助力
============================================================================
巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报43,653.967点，下跌0.25%。
巴西汇市：拉美货币近持平或略微上涨，因油价在11年低点附近企稳，抑制了最近的一波避险情绪。雷亚尔兑美元 收报3.8758/69，上日收报3.8595/00。
============================================================================
南非股市：连续第二日收低，因英美铂金 和金融股拖累大盘。指标Top-40指数 收报45,996.54点，下跌0.53%；大盘综合指数 收报50,964.44点，下跌0.44%。
南非汇市：兰特兑美元上涨，因风险意愿再现
=========================================================================
印度股市：收盘微涨，受汽车股涨势和银行股小幅回升支撑。但适逢年末假期，及周四衍生品合约到期前的谨慎情绪，使得投资者的参与度不高。BSE指数 收报26,079.48点，上涨0.17%；NSE指数 收报7,928.95点，上涨0.05%。
印度汇市：卢比在九个交易日来首次下跌，兑美元 收报66.3950/66.4050，上日收报66.19/66.20。
============================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 收报769.640点，上涨1.79%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报409.64点，涨1.46%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报72.205，升值0.03%；卢布兑欧元 报79.00，升值0.28%。(完) (编译 李春喜; 审校 龚芳)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选