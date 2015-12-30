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亚洲 | 2015年 12月 30日 星期三 08:13 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--12月30日-2016年1月6日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期   时间   国家    规  发行细节
                       模  
 12/30         意大利      标售中长期公债
                           
                           
 12/30         美国        发售七年期公债
                           
                           
 1/5           英国        标售票息2%的2025年到期公
                           债
 1/5           日本        标售10年期公债
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 徐文焰；审校 龚芳)

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