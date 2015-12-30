《香港报摘》--经济日报12月30日

--＂楼市火车头＂的鰂鱼涌太古城租金录罕见新低，三房户刚以1.85万港元租出，尺租仅26.4港元，较去年7月高位时同类单位尺租46港元，急跌逾四成，并创屋苑同类户近四年新低。

--多名消息人士透露，证监会最快今日公布第二批南下基金名单，数目更超首批的四只，7月首天提交而尚未获批的10只内地基金，绝大部分有望在此轮通关。