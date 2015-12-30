版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 30日 星期三 08:22 BJT

《香港报摘》--经济日报12月30日

* 要闻版头条：

--＂楼市火车头＂的鰂鱼涌太古城租金录罕见新低，三房户刚以1.85万港元租出，尺租仅26.4港元，较去年7月高位时同类单位尺租46港元，急跌逾四成，并创屋苑同类户近四年新低。

* 其他：

--多名消息人士透露，证监会最快今日公布第二批南下基金名单，数目更超首批的四只，7月首天提交而尚未获批的10只内地基金，绝大部分有望在此轮通关。

--内地建筑项目承包商巨匠建设（新上市编号＂1459＂）今起至明年1月5日进行招股，集资最多1.93亿港元，并于1月12日挂牌。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘

香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐