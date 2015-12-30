《香港报摘》--经济日报12月30日

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
* 要闻版头条：
--＂楼市火车头＂的鰂鱼涌太古城租金录罕见新低，三房户刚以1.85万港元租出，尺租仅26.4港元，较去年7月高位时同类单位尺租46港元，急跌逾四成，并创屋苑同类户近四年新低。
* 其他：
--多名消息人士透露，证监会最快今日公布第二批南下基金名单，数目更超首批的四只，7月首天提交而尚未获批的10只内地基金，绝大部分有望在此轮通关。
--内地建筑项目承包商巨匠建设（新上市编号＂1459＂）今起至明年1月5日进行招股，集资最多1.93亿港元，并于1月12日挂牌。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。