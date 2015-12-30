《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月30日

*工商时报：

--金管会昨日公布首波金融大数据，其中16家金控及其银行、寿险等子公司海外曝险情况揭密，投资加授信等总曝险额第一大是美国，达2.56兆台币；第二名是中国大陆的2.52兆台币；香港以7,895亿台币排名第三，但大陆加计香港的总曝险金额高达3.31兆台币，超越美国，成为金控最大曝险地区。

--保险局将启动立即式保单管理制度，要求寿险公司明年1月起每周、每月及每半年填报相关热销保单资讯，建立〞保单预警指标〞，共有六道警戒线，包括预定利率高于准备金利率2码；各公司前10大热卖保单利率在业界前95%强；出现费差损保单；出现利差损保单；趸缴保单占率逾50%；实际销量达不到损益两平点的保单。

*经济日报：

--实施长达四年之久的银行不动产贷款限制措施，金管会昨日宣布即日起取消，回归银行自主管理。金管会估计经此调整，将释出高达1.3兆台币的银行资金投入房市，为舒缓急冻房市的一剂强心针。

--宏达电 昨日公告，将处分桃园TY5大楼与土地所有权给英业达 ，成交金额60.6亿台币，处分利益约21亿台币，将在明年首季入帐。宏达电强调，希望透过活化公司资产，集中管理生产线设备并提升营运效率，此举将不影响公司营运或人事安排，产能也将依原定计划进行。

--官员表示，台湾政府计画部分松绑对大陆管制的830项农产品，也可能对已开放的大陆农产品进一步降税，但前提是不伤害台湾农业，及对工业品关税拿到不低于韩国的待遇。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。