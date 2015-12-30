韩国个股：监管机构命现代汽车和起亚汽车出售对现代制铁的部分持股

路透首尔12月30日 - 一名政府官员周三对路透表示，韩国公正交易委员会已下令，根据大型产业集团监管规定，现代汽车 和起亚汽车 必须出售在关系企业现代制铁 的部分持股。

公正交易委员会的这位官员并未透露，现代汽车和起亚汽车按照循环持股相关规定必须出售多少股票。

根据当地媒体东亚日报周三的报导，有关部门命令这两家公司在1月1日前合计出售881万股价值4,600亿韩元（3.93亿美元）的现代制铁股票，以遵守监管规定。(完) (编译 戴素萍 审校 王颖)