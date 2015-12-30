韩国个股：监管机构命现代汽车和起亚汽车出售对现代制铁的部分持股

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
路透首尔12月30日 - 一名政府官员周三对路透表示，韩国公正交易委员会已下令，根据大型产业集团监管规定，现代汽车 和起亚汽车 必须出售在关系企业现代制铁 的部分持股。
公正交易委员会的这位官员并未透露，现代汽车和起亚汽车按照循环持股相关规定必须出售多少股票。
根据当地媒体东亚日报周三的报导，有关部门命令这两家公司在1月1日前合计出售881万股价值4,600亿韩元（3.93亿美元）的现代制铁股票，以遵守监管规定。(完) (编译 戴素萍 审校 王颖)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。