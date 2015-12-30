《中国重要政经日程》--12月30日

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
=========================今日重要政经日程==========================
12月30日（周三）
--国新办新闻发布会：国家体育总局局长刘鹏介绍《全民健身计划（2011-2015年）》实施效果评估总体情况
--第十六届学习型中国-世纪成功论坛在北京举行
--上午10时 国务院台湾事务办公室举办例行新闻发布会
*--14:30中国气象局2016年1月新闻发布会
=============================近期重要政经日程==========================
12月31日（周四）
*--14:00 商务征信与金融创新暨第二届广东社会信用体系建设高峰会
2016年1月8日（周五）
--中关村互联网金融论坛暨第三届普惠金融论坛在北京举行
--1月8日至9日，第二十届中国资本市场论坛在北京举行
1月11日（周一）
--2016亚洲授权业会议1月11日-12日在香港举行
1月19日（周二）
--第四届中国电子商务年会在上海举行
3月3日（周四）
--全国政协十二届四次会议3月3日在北京召开
3月5日（周六）
*--十二届全国人大四次会议于3月5日在京召开。议程包括：审议政府工作报告，审查和批准国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，审查和批准计划报告、预算报告，审议慈善法草案，审议全国人大常委会工作报告、最高人民法院工作报告、最高人民检察院工作报告。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 孙琦子)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。