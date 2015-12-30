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亚洲 | 2015年 12月 30日 星期三 08:36 BJT

《中国重要政经日程》--12月30日

=========================今日重要政经日程==========================

12月30日（周三）

--国新办新闻发布会：国家体育总局局长刘鹏介绍《全民健身计划（2011-2015年）》实施效果评估总体情况

--第十六届学习型中国-世纪成功论坛在北京举行

--上午10时 国务院台湾事务办公室举办例行新闻发布会

*--14:30中国气象局2016年1月新闻发布会

=============================近期重要政经日程==========================

12月31日（周四）

*--14:00 商务征信与金融创新暨第二届广东社会信用体系建设高峰会

2016年1月8日（周五）

--中关村互联网金融论坛暨第三届普惠金融论坛在北京举行

--1月8日至9日，第二十届中国资本市场论坛在北京举行

1月11日（周一）

--2016亚洲授权业会议1月11日-12日在香港举行

1月19日（周二）

--第四届中国电子商务年会在上海举行

3月3日（周四）

--全国政协十二届四次会议3月3日在北京召开

3月5日（周六）

*--十二届全国人大四次会议于3月5日在京召开。议程包括：审议政府工作报告，审查和批准国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，审查和批准计划报告、预算报告，审议慈善法草案，审议全国人大常委会工作报告、最高人民法院工作报告、最高人民检察院工作报告。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 孙琦子)

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