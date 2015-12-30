《中国重要政经日程》--12月30日

--1月8日至9日，第二十届中国资本市场论坛在北京举行

*--十二届全国人大四次会议于3月5日在京召开。议程包括：审议政府工作报告，审查和批准国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，审查和批准计划报告、预算报告，审议慈善法草案，审议全国人大常委会工作报告、最高人民法院工作报告、最高人民检察院工作报告。