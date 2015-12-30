《香港报摘》--信报12月30日

* 要闻版头条：

--恒大地产 主席许家印再以高价向相熟好友收购资产，该公司昨午宣布斥资204亿元人民币，向郑裕彤家族系内公司收购五个内地项目，并把向卖方发行的15亿美元可换股债券转为永续债券。

* 其他：

--据港交所资料，继本月17日安邦保险持有金风科技 A股比例突破10%后，又接连三次共买入逾1.27亿股，涉资30.936亿元人民币；其持有金风A股的比例于23日已增至15.73%。

--意马国际 决定罢免最近失联的单九良，其主席职位由非执董、人称＂红筹之父＂的梁伯韬再度出任。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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