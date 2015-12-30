《香港报摘》--信报12月30日

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
* 要闻版头条：
--恒大地产 主席许家印再以高价向相熟好友收购资产，该公司昨午宣布斥资204亿元人民币，向郑裕彤家族系内公司收购五个内地项目，并把向卖方发行的15亿美元可换股债券转为永续债券。
* 其他：
--据港交所资料，继本月17日安邦保险持有金风科技 A股比例突破10%后，又接连三次共买入逾1.27亿股，涉资30.936亿元人民币；其持有金风A股的比例于23日已增至15.73%。
--意马国际 决定罢免最近失联的单九良，其主席职位由非执董、人称＂红筹之父＂的梁伯韬再度出任。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。