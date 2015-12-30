《中国报摘》--其他报纸重要消息12月30日

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
**上海证券报**
--针对盛大游戏私有化事宜，深交所再度向中银绒业 发出关注函，责成其于12月31日前解释“禁制令”及“马生国遭刑事立案”等情况，并说明对筹划重大事项的影响。
--截至11月末，上海自贸区已有40家金融机构接入自由贸易账户监测管理信息系统，共开立约4万个自由贸易账户，当年累计账户收支总额近1.83万亿元；“沪港通”自去年启动以来，总成交金额近2万亿元，日均成交额近100亿元；上海黄金交易所黄金国际板累计成交4,800多吨，交易金额达1.14万亿元。
**证券时报**
--天津银行计划2016年3月31日前赴港上市。一旦上市成功，该行将成为继青岛银行 、锦州银行 、郑州银行 后，第四家在港上市的城商行。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。