《香港报摘》--其他报纸重要消息12月30日

* 明报：

--永隆银行司库萧启洪预计，人民币在2016年会延续贬值趋势，离岸人民币汇价将再跌2%-2.5%，至6.7-6.75水平，与在岸人民币的价差亦会持续扩阔，估计在岸价会跌至6.6左右。

* 苹果日报：

--近期积极收购湾仔区旧楼的新地 再度出手，刚斥资约2.7亿港元买入宝灵顿道5至11号荣安大楼两个地舖及21个住宅。

* 东方日报：

--曾被证监会点名为股权高度集中的江南集团 表示，经过多轮配股等动作后，公司已不再是股权高度集中，并已去信给MSCI，询问是否仍是成分股事宜，惟MSCI表示成分股仍在检讨中，暂未有公布。

* 文汇报：

--三只南下基金昨日起开始接受认购，当中广发行业领先混合型证券投资基金最低初始投资额为500元人民币。广发基金董事长王志伟表示，初步有五间银行代为分销，分别是渣打、交行、工银亚洲、大新及中信银行国际，未来或会再与一、两间银行合作分销。（完）