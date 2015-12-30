《香港报摘》--其他报纸重要消息12月30日

中国票据市场：受资金扰动转贴利率跳涨，春节将近机构收票意愿不高
路透上海1月20日 - 中国票据市场本周转贴价格跳涨后小幅回落，但仍较上周录得明显涨幅。交易员表示，因春节临近机构收票意愿不高，整体成交偏淡背景下，受银行间资金面一度吃紧，随后央行通过多种手段投放流动性趋缓影响，一年期电票一度成交价格逾4%，随后略有回调。
* 明报：
--永隆银行司库萧启洪预计，人民币在2016年会延续贬值趋势，离岸人民币汇价将再跌2%-2.5%，至6.7-6.75水平，与在岸人民币的价差亦会持续扩阔，估计在岸价会跌至6.6左右。
* 苹果日报：
--近期积极收购湾仔区旧楼的新地 再度出手，刚斥资约2.7亿港元买入宝灵顿道5至11号荣安大楼两个地舖及21个住宅。
* 东方日报：
--曾被证监会点名为股权高度集中的江南集团 表示，经过多轮配股等动作后，公司已不再是股权高度集中，并已去信给MSCI，询问是否仍是成分股事宜，惟MSCI表示成分股仍在检讨中，暂未有公布。
* 文汇报：
--三只南下基金昨日起开始接受认购，当中广发行业领先混合型证券投资基金最低初始投资额为500元人民币。广发基金董事长王志伟表示，初步有五间银行代为分销，分别是渣打、交行、工银亚洲、大新及中信银行国际，未来或会再与一、两间银行合作分销。（完）
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路透上海1月20日 - 中国票据市场本周转贴价格跳涨后小幅回落，但仍较上周录得明显涨幅。交易员表示，因春节临近机构收票意愿不高，整体成交偏淡背景下，受银行间资金面一度吃紧，随后央行通过多种手段投放流动性趋缓影响，一年期电票一度成交价格逾4%，随后略有回调。
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)