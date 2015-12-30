中国个股：传化股份等多家公司获国开发展基金注资，总规模逾8亿元

路透上海12月30日 - 中国传化股份 、万马股份 、大华股份 最新公告同时称，国开发展基金有限公司将以现金方式对其下子公司分别增资，合计投资金额逾8亿元人民币。

传化股份公告指出，国开发展基金本次共计提供6.7亿元的专项建设资金均用于公路港项目建设，平均年化固定收益率最高不超过1.2%；其中拟提供5.7亿元专项建设资金给传化物流，投资期限为15年；并分别提供给传化物流下属子公司贵阳传化公路港、遵义传化公路港5,000万元专项建设资金，投资期限为10年。

万马股份公告称，国开发展基金以1亿元对全资子公司万马新能源投资公司进行增资，投资期限为10年，用于浙江省智能充电网络项目资本金；同时公司以自有资金1.05亿元对万马新能源投资公司进行增资。增资完成后，万马新能源投资公司的注册资本将由1亿元变更为3.05亿元，国开发展基金持股32.8%。

大华股份公告，国开发展基金以4,000万元对公司全资子公司大华智联进行增资，增资款将用于公司“浙江大华技术股份有限公司大华智慧产业园项目”，投资期限为8年，投资期限内国开发展基金的平均年化投资收益率最高不超过1.2%。