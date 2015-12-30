台湾房地产：金管会放宽不动产贷款管理，回归银行授信自主

路透台北12月30日 - 台湾金管会周二稍晚称，针对本地银行不动产贷款集中度将回归银行授信自主经营，由银行内部自行依风险自主管理；各银行应针对不动产贷款的集中度，内部制定监控机制及指标，提报董事会讨论。

央行8月常务理监事会决议中，删除了特定地区的房贷限制，并提高豪宅的贷款成数。近期央行公开表示房地产市场已软着陆。

金管会指出，不动产贷款集中度偏高的列管银行，已由2011年的17家下降为2015年只剩七家，且银行不动产授信集中度下降，显示银行已审慎列管不动产授信风险。

金管会表示，银行法中规定银行办理住宅及企业建筑放款总额，不得超过逾放款时所收存款总余额及金融债券发售额总和的三成。此外本地银行不动产贷款备抵呆帐提存比率，2016年底前应至少达1.5%，今年10月底时已达1.44%，已可有效规范银行办理不动产贷款业务，并强化风险承担能力。