台湾房地产：金管会放宽不动产贷款管理，回归银行授信自主

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
路透台北12月30日 - 台湾金管会周二稍晚称，针对本地银行不动产贷款集中度将回归银行授信自主经营，由银行内部自行依风险自主管理；各银行应针对不动产贷款的集中度，内部制定监控机制及指标，提报董事会讨论。
央行8月常务理监事会决议中，删除了特定地区的房贷限制，并提高豪宅的贷款成数。近期央行公开表示房地产市场已软着陆。
金管会指出，不动产贷款集中度偏高的列管银行，已由2011年的17家下降为2015年只剩七家，且银行不动产授信集中度下降，显示银行已审慎列管不动产授信风险。
金管会表示，银行法中规定银行办理住宅及企业建筑放款总额，不得超过逾放款时所收存款总余额及金融债券发售额总和的三成。此外本地银行不动产贷款备抵呆帐提存比率，2016年底前应至少达1.5%，今年10月底时已达1.44%，已可有效规范银行办理不动产贷款业务，并强化风险承担能力。
金管会并提到，银行10月底存放比率仅为74%，显示银行有相当充沛资金可加运用。此放宽在兼顾风险承担能力下，可提升银行资金运用动能，加上不动产授信系担保放款，相对风险较信用贷款为低，可强化银行授信经营，并提供民众及企业所需的资金。 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。