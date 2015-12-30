澳新汇市：澳元和新西兰元走高，受大宗商品价格上扬推动

此外，新西兰央行在本月稍早降息后准备暂时歇息的讯息，亦助一臂之力。

下一个重要事件将是1月第一周的GlobalDairyTrade拍卖会。牛奶是新西兰最大的出口品。

澳新货币兑英镑 上涨，英镑一度跌至6月以来的低位。但英镑兑澳新货币今年以来仍上涨了6-8%。

铁矿石和油价上涨推升澳元兑美元 至0.7293美元。澳元周二上涨0.6%，若持续突破约0.73美元的顽强阻力位，则将上看0.7335和0.7386。

本季澳元已反弹约0.03美元，但今年迄今仍下跌了11%。(完)

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