澳新汇市：澳元和新西兰元走高，受大宗商品价格上扬推动

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
此外，新西兰央行在本月稍早降息后准备暂时歇息的讯息，亦助一臂之力。
下一个重要事件将是1月第一周的GlobalDairyTrade拍卖会。牛奶是新西兰最大的出口品。
澳新货币兑英镑 上涨，英镑一度跌至6月以来的低位。但英镑兑澳新货币今年以来仍上涨了6-8%。
铁矿石和油价上涨推升澳元兑美元 至0.7293美元。澳元周二上涨0.6%，若持续突破约0.73美元的顽强阻力位，则将上看0.7335和0.7386。
本季澳元已反弹约0.03美元，但今年迄今仍下跌了11%。(完)
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全部现汇报价 (编译 王颖/戴素萍 审校 龚芳/杜明霞)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。